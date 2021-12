STMicroelectronics lance la mise à jour de NanoEdge AI Studio

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce la disponibilité de la version 3 de NanoEdge AI Studio. Il s'agit de la première mise à jour majeure de cet outil logiciel pour applications d'apprentissage automatique (ML) depuis que ST a acquis Cartesiam en mai 2021.

Cette nouvelle version de NanoEdge AI Studio est disponible au moment où l'intelligence artificielle se déplace du cloud vers les environnements embarqués (edge). Cela offre aux fabricants de formidables possibilités d'améliorer leurs processus industriels et d'optimiser leurs coûts de maintenance. L'intégration de fonctions innovantes dans des équipements capables de détecter, de traiter les données et d'agir localement permettra de réduire les temps de latence et d'améliorer la sécurité des informations. Parmi les cibles visées figurent les appareils connectés, les appareils électroménagers et l'automatisation industrielle.

NanoEdge AI Studio simplifie la création de bibliothèques de Machine Learning, de détection d'anomalies, de classification et de régression en vue de leur mise en oeuvre directe sur tous les microcontrôleurs STM32. Cette nouvelle version permet aux utilisateurs d'incorporer plus facilement, plus rapidement et au meilleur coût ces capacités d'apprentissage automatique de pointe dans leurs équipements et ce, sans nécessiter la moindre expertise en science des données. Outre la prise en charge native de toutes les cartes de développement STM32, ST permet dorénavant l'acquisition et la gestion des données à haut débit pour ses capteurs industriels sans rédiger du code. Le logiciel NanoEdge AI Studio renforce la sécurité en utilisant les capacités de stockage et de traitement des données en local au lieu de les transférer et les traiter sur le cloud.