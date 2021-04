STMicroélectronics : la marge d'exploitation s'est améliorée de 420 points de base

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires net de 3,02 milliards de dollars, une marge brute de 39%, une marge d'exploitation de 14,6% et un résultat net de 364 millions de dollars, soit 0,39 dollar par action après dilution.

La marge d'exploitation s'est améliorée de 420 points de base. En variation séquentielle, le chiffre d'affaires net a baissé de 6,8 %, soit 270 points de base au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions de la société.

STM précise : "Nos prévisions pour le deuxième trimestre 2021, au point médian, sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 39 % en variation annuelle et en baisse de 3,8 % en variation séquentielle du fait de la saisonnalité habituelle de l'électronique personnelle ; la marge brute devrait ressortir à environ 39,5 %. Nous conduirons la société sur la base d'un plan de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2021 de 12,1 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, soit une augmentation de 18,4 % en variation annuelle au point médian. Cette croissance devrait être tirée par des dynamiques fortes dans tous les marchés finaux que nous servons et les programmes engagés auprès de nos clients."