STMicroelectronics : la clé de voiture à l'heure du sans contact

Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce un circuit intégré de lecture sans contact de nouvelle génération pour clés de voiture numériques. Ce circuit accélère les interactions entre la clé et le véhicule et affiche une connexion fiable. Il est conforme à la version 2.0 de la spécification Digital Key récemment publiée par le Car Connectivity Consortium et certifiée par le Forum NFC.

Cette nouvelle référence à la série de clés numériques de voiture, le ST25R3920, élargit le portefeuille produits de STMicroelectronics. Ce nouveau composant introduit des fonctionnalités améliorées pour une performances accrue, dont une réponse rapide de la clé et un rayon d'action étendu. Ce nouveau circuit est certifié par le Forum NFC et peut fonctionner en tant que lecteur sans contact ou appareil NFC universel. Sa conformité aux normes du Forum NFC pour les applications d'appariement, ainsi qu'aux normes bancaires EMVCo 3.0, permet de l'utiliser comme terminal de paiement sans contact embarqué avec des services tels que les bornes de recharge pour véhicules électriques. En outre, un nouvel algorithme unique de protection des cartes NFC de recharge sans fil conforme au protocole Qi assure la recharge des appareils portables en toute sécurité.