STMicroelectronics : l'heure du rebond

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics , qui restait sur cinq séances de recul et plus de 15% de pertes à la clef, remonte de 2,9% à 29,8 euros ce mardi. Le fabricant franco-italien de puces bénéficie du soutien d'Exane BNP Paribas qui a confirmé son avis 'acheter' et sa cible de 38 euros. Le groupe a été lourdement sanctionné la semaine passée après la révision, surprise, de certains de ses objectifs de moyen terme en raison des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.

Dans un entretien accordé par la suite à 'Il Sole 24 Ore', le directeur général de STM a tenté de rassurer en déclarant que les résultats des 1er et 2e trimestres devraient être "bons", ajoutant que la société donnera ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2021 en avril. Jean-Marc Chéry a néanmoins précisé que la reprise attendue par la firme en 2021 et 2022 "ne pourra malheureusement pas compenser entièrement l'héritage négatif de 2020".