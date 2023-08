STMicroelectronics : Infineon et Qualcomm plombent l'ambiance

(Boursier.com) — STMicroelectronics abandonne 3% à 46,5 euros en matinée, plombé par une actualité sectorielle guère favorable. Infineon, le géant allemand de puces électroniques, a tout d'abord annoncé anticiper un léger recul sur un an de sa marge pour son quatrième trimestre : la marge opérationnelle dite "segment", un indicateur très suivi par le marché, devrait atteindre 25% sur la période contre 25,5% à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires devrait de son côté s'établir à environ 4 milliards d'euros, contre 4,14 MdsE l'année précédente. De plus, la rentabilité au troisième trimestre a chuté séquentiellement dans tous les segments, constate Jefferies.

Qualcomm a lui présenté des revenus inférieurs aux attentes pour le trimestre clos et a fait part de prévisions pour le mois prudentes pour son quatrième trimestre fiscal. La firme de San Diego vise des recettes comprises entre 8,1 et 8,9 milliards de dollars, soit un milieu de fourchette inférieur au consensus qui se situait à 8,8 milliards. Elle évoque l'impact des vents contraires macroéconomiques, la faiblesse des ventes mondiales de smartphones et le fait que les fabricants de téléphones utilisent les stocks existants plutôt que de passer de nouvelles commandes de puces.

La réduction des dépenses en composants pour téléphones et autres appareils électroniques devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année, selon le management, qui prend des mesures pour réduire les dépenses tout en investissant dans de nouveaux produits pour profiter de la diffusion de l'intelligence artificielle sur les smartphones.