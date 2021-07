STMicroelectronics : grimpe, rachats d'actions en soutien

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicroelectronics s'adjuge 2,1% à 31,4 euros en cette fin de semaine. Le spécialiste des semi-conducteurs est soutenu par le le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,040 milliard de dollars sur 3 ans (sous réserve de l'approbation des actionnaires et d'autres approbations ponctuelles). La Société a l'intention de réaliser le programme, et de détenir les actions rachetées en tant qu'actions propres, dans le but de remplir les obligations de la Société relatives à ses plans d'attribution d'actions aux salariés et de soutenir le règlement potentiel de son obligation convertible en circulation. Au 28 juin 2021, la Société détient environ 8 millions d'actions propres, soit environ 0,9% de son capital social émis.