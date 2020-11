STMicroelectronics : grimpe dans une actualité porteuse

(Boursier.com) — Profitant d'une actualité sectorielle porteuse, STMicroelectronics s'adjuge 3% à 28,8 euros à la mi-journée à Paris. Qualcomm, le premier fabricant mondial de puces pour mobiles, a fait état de son optimisme pour la fin d'année avec des prévisions supérieures aux attentes de Wall Street.

L'entreprise californienne table sur les trois mois clos fin décembre sur un bpa ajusté compris entre 1,95 et 2,15 dollars, contre 1,66$ de consensus, pour des revenus allant de 7,8 à 8,6 Mds$ (7,15 Mds$ de consensus). Le groupe profite à plein de l'essor de la 5G et de la forte demande de Smartphones compatibles avec cette nouvelle génération de réseaux mobiles. "C'est la 5G et tout se passe comme nous le pensions", a déclaré le PDG Steve Mollenkopf.

Dialog Semi a également publié des résultats et une guidance pour le 4e trimestre supérieurs aux estimations des analystes grâce à la croissance de la demande d'Apple. Le groupe allemand anticipe des revenus compris entre 380 et 430 M$ sur le trimestre clos fin décembre contre 368 M$ de consensus.