STMicroelectronics : fin de série

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics cède 0,7% à 26,2 euros en matinée sur la place parisienne et met ainsi fin à quatre séances de progression. Le Credit Suisse a ajusté son objectif sur le dossier de 30 à 28,5 euros tout en restant à 'superformer'. Alors qu'il a augmenté ses prévisions de ventes/bpa de 1% et 2% en 2020 pour refléter la reprise en cours dans le secteur des Smartphones/Auto au cours du 2e semestre, le broker a abaissé ses anticipations de bpa 2021 de 7% (ventes inchangées) en raison des vents contraires au niveau des changes (vigueur de la paire euro/dollar). Le courtier reste néanmoins positif sur la valeur car il trouve toujours STM bien placé pour surperformer le marché des semis analogiques de 1,5 à 2 fois à moyen terme et pour exécuter sa stratégie au niveau de la marge et des flux de trésorerie.