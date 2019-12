STMicroelectronics et Tieto développent des CCU pour accroître la sécurité des véhicules

Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics et Tieto, fournisseur majeur de logiciels et de services et membre du programme ST Partner vont collaborer en vue de développer un logiciel pour unités de contrôle centralisées (CCU — Central Control Unit) qui tournera sur la plateforme Telemaco3P de STMicroelectronics.

Cette plateforme fournit un environnement de développement ouvert pour le prototypage d'applications de conduite intelligente (Smart Driving) avancées. Sûr et sécurisé, le système sur puce automobile Telemaco3P est le premier microprocesseur de l'industrie à embarquer un module de sécurité matériel (HSM) isolé assurant un niveau de sécurité de pointe. Ce module sécurise la mise en oeuvre de systèmes certifiés conformes au niveau d'intégrité de sécurité automobile ASIL-B (Automotive Safety Integrity Level).

La plateforme télématique modulaire Telemaco3P fournit une solution de positionnement matérielle avec un circuit intégré Teseo GNSS multi-constellations conçu par ST pour les environnements automobiles et des capteurs de mesure à l'estime. Elle assure également une connectivité directe avec les bus automobiles de type CAN-FD, FlexRay et BroadR-Reach (100Base-T1), ainsi que des modules optionnels de communications sans fil Bluetooth, Wi-Fi, LTE, et V2X.

Ensemble, Tieto et ST présenteront une application intelligente V2X d'alerte de passage piéton dans la suite privée dont disposera ST au salon CES (Global Stage for Innovation), qui aura lieu à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2020.