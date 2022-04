STMicroelectronics et Soitec soutenus par ASML ?

(Boursier.com) — STMicroelectronics prend 3,8% ce matin vers les 36 euros, tandis que Soitec gagne 2,6% à 157,5 euros. Le baromètre sectoriel, le Néerlandais ASML, a plutôt convaincu par ses derniers chiffres. Le concepteur d'équipements pour semi-conducteurs a réalisé des trimestriels supérieurs aux attentes et indiqué que la demande restait forte, avec le contexte de pénurie de 'puces' à l'échelle mondiale. ASML a ainsi dévoilé pour son premier trimestre un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et un bénéfice net de 695 millions. Le consensus était de 621 ME de profits et 3,44 milliards de CA. Le Néerlandais table, pour le deuxième trimestre, sur un chiffre d'affaires logé entre 5,1 et 5,3 milliards d'euros et une croissance de 20% pour l'ensemble de l'année. "Nous travaillons très, très dur pour gérer tous les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement", a affirmé le directeur financier de l'affaire. La marge brute 2022 pourrait être légèrement impactée par la hausse des coûts de la main-d'oeuvre, des transports et de l'énergie, ajoute Roger Dassen, cité par Reuters.

ASML travaille à réduire les délais de livraison et à augmenter la capacité de ses outils, tout en essayant d'accroître sa production.