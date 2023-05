STMicroelectronics et Soitec consolident, après l'effet Nvidia

(Boursier.com) — STMicroelectronics reperd 0,7% à 40,4 euros environ ce lundi, tandis que Soitec rend 2,2% à 131,15 euros. Les prises de profits l'emportent, après une fin de semaine dernière assez ébouriffante dans le compartiment des 'puces', dans le sillage des records boursiers de l'Américain Nvidia et de la ruée vers toute valeur susceptible de profiter de près ou de loin au boom actuel de l'intelligence artificielle. Soitec avait pris 2,5% vendredi soir et ST 3,8%. Nvidia avait terminé pour sa part la semaine à 389,5$ à Wall Street, sur un gain de 2,5% et après un rallye de 24% la veille, suite à des prévisions trimestrielles atomisant le consensus de Wall Street. Intel avait pris 5,8% vendredi, AMD 5,5%, Broadcom 11,5% et Qualcomm 6,1% à Wall Street. Marvell Tech s'était même enflammé de 32,4% après avoir à son tour livré une guidance très optimiste.