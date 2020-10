STMicroelectronics et Sanken annoncent un partenariat

(Boursier.com) — STMicroelectronics et Sanken Electric Co., Ltd, un leader en technologies innovantes spécialisé dans les circuits intégrés, les modules de puissance et les capteurs, ont collaboré pour accroître les performances et optimiser les avantages pratiques des modules de puissance intelligents utilisés dans des équipements de forte puissance fonctionnant à tensions élevées. Les deux entreprises développent et commercialiseront conjointement des modules industriels de 650 V/50 A et 1200 V/10 A qui permettront de simplifier les défis de conception et de réduire le nombre de composants utilisés dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, les servomoteurs industriels, les lave-linges industriels et les onduleurs polyvalents dont la puissance est supérieure à 3 kW. La feuille de route des modules IPM développés par ST et Sanken se poursuivra avec des modules 650 V/50 A de qualité automobile pour pompes, ventilateurs et compresseurs fonctionnant à des tensions élevées.

"En associant l'expertise de ST et de Sanken, nous sommes en mesure de proposer ces nouveaux modules IPM en tensions élevées et de forte puissance aux marchés industriels et automobiles avec des performances, une efficacité et une fiabilité supérieures", a déclaré Masao Hoshino, directeur et responsable Device Business au siège de Sanken.