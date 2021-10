STMicroelectronics et Rosenberger développent un connecteur sans contact

(Boursier.com) — STMicroelectronics et Rosenberger, fabricant de solutions de connectivité optique et à impédance contrôlée, collaborent sur un connecteur sans contact destiné à des applications industrielles et médicales, permettant d'échanger des données en mode full-duplex, ultra-fiable et sur une courte portée.

Baptisé RoProxCon, le connecteur sans contact innovant de Rosenberger utilise l'émetteur-récepteur RF 60 GHz ST60A2 de ST pour transmettre des données à un débit élevé tout en offrant une immunité aux mouvements, aux vibrations, aux rotations et à des contaminants tels que l'humidité ou la poussière qui peuvent perturber les contacts à fiches conventionnels.

Combinant une capacité de transmission de données à haut débit et une consommation d'énergie de type Bluetooth, l'émetteur-récepteur ST60A2 ouvre la voie à une nouvelle gamme d'applications médicales et industrielles qui pourront ainsi s'affranchir de la contrainte des connexions physiques.

Le ST60A2 de STMicroelectronics permet de transmettre des données en mode point à point haute fiabilité à un débit pouvant atteindre 6,25 Gbits/s sur une distance de quelques centimètres et avec une consommation exceptionnellement basse. Fonctionnant dans la plage de température étendue comprise entre -40 et +105oC, le circuit intégré ST60A2 convient idéalement aux marchés industriels. A l'intérieur du circuit RoProxCon, l'émetteur-récepteur de ST est associé à une antenne adaptée pour offrir d'excellentes options à différents domaines d'applications : usines intelligentes, technologie médicale, appareils connectés, équipements de bureau, convoyeurs, énergies renouvelables et autres applications à large bande.