STMicroelectronics et Politecnico di Milano vont créer un centre de recherche dédié aux capteurs avancés









(Boursier.com) — STMicroelectronics et l'Ecole polytechnique de Milan (Politecnico di Milano), une université scientifique et technologique qui forme des ingénieurs, des architectes et des designers industriels, annoncent, ce 14 juin, un accord de collaboration de 5 ans. Cette annonce est faite en présence de Giancarlo Giorgetti, ministre italien du Développement économique.

Cet accord prévoit la création d'un centre commun de recherche consacré aux matériaux avancés pour capteurs (STEAM) qui s'appuie sur la collaboration de longue date entre ST et Politecnico. Ce centre de recherche a pour objectif d'offrir aux professeurs, aux chercheurs et aux titulaires d'un doctorat (PhD) l'opportunité unique en Italie d'accéder à l'ensemble des moyens disponibles pour imaginer, concevoir et développer la technologie des microsystèmes électromécaniques (MEMS), ainsi que pour créer de nouveaux produits MEMS.

Cet accord permettra à Politecnico di Milano de devenir encore plus attractif auprès des universitaires, en proposant de nombreuses bourses de doctorat, ainsi que des postes d'enseignement et de recherche dans 4 domaines d'intérêt commun et dans le secteur connexe des matériaux.

L'extension de la collaboration existante permettra en outre de poursuivre le développement du Centre d'excellence dédié aux capteurs de haute technologie en Lombardie.

L'accord contribuera également à alimenter la feuille de route R&D de ST dans les capteurs avancés, les MEMS et les composants analogiques, tandis que les équipes étudient, développent des technologies et compétences pour répondre aux besoins futurs de l'industrie dans les domaines des MEMS avancés, de la reconnaissance des mouvements, de l'électronique de puissance et de l'isolation galvanique.

L'accord prévoit par ailleurs une modernisation de l'infrastructure de l'institut Politecnico di Milano avec, dans un 1er temps, la construction d'une ligne pilote de fabrication ultramoderne de 200 mm en complément de la ligne actuelle de 150 mm dont dispose la salle blanche PoliFab. Dédiée au développement de nouvelles technologies MEMS, cette nouvelle ligne pilote sera utilisée dans le cadre de projets de recherche, de formation et d'élaboration de thèses.

"Le Centre de recherche créé par l'institut Politecnico di Milano et STMicroelectronics est l'aboutissement d'une formidable initiative commune portant sur des sujets clés tels que les capteurs et l'intelligence artificielle", a déclaré Ferruccio Resta, recteur de l'institut Politecnico di Milano. " Cet investissement vise également à favoriser l'innovation au bénéfice du secteur manufacturier, moteur de l'économie italienne"