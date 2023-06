STMicroelectronics et GlobalFoundries viseraient l'usine géante de Newport

(Boursier.com) — STMicroelectronics et GlobalFoundries ont probablement manifesté leur intérêt pour la Newport Wafer Fab britannique, selon le Telegraph. Citant apparemment des sources, le Telegraph rapporte que les soumissionnaires potentiels pour l'installation - que Nexperia (Wingtech) a reçu l'ordre de vendre pour des raisons de sécurité nationale, bien qu'un examen judiciaire de l'ordre soit prévu pour cet automne - pourraient atteindre les deux chiffres. ST ferait donc partie des entreprises considérant potentiellement cette gigantesque usine de semi-conducteurs de Grande-Bretagne, rapporte le Telegraph. ST et GlobalFoundries auraient exprimé un intérêt potentiel pour cette Newport Wafer Fab du Pays de Galles et les entreprises feraient partie des 10 soumissionnaires potentiels, si l'on en croit l'article. Nexperia, détenu par le groupe électronique chinois Wingtech, et qui avait racheté l'usine il y a deux ans, doit désormais la revendre sous la pression du gouvernement britannique.