STMicroelectronics et GlobalFoundries bouclent l'accord sur la nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm en France

(Boursier.com) — STMicroelectronics et GlobalFoundries annoncent la conclusion de l'accord annoncé le 11 juillet 2022 concernant la création d'une nouvelle unité de production de semiconducteurs en grands volumes en 300 mm qui sera exploitée conjointement à Crolles, près de Grenoble. "Je tiens à remercier M. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que son équipe, pour leur support et l'implication dont ils ont fait preuve depuis plus de 12 mois, et qui ont rendu possible la célébration de l'étape que nous franchissons aujourd'hui", déclare Dr. Thomas Caulfield, Président et CEO de GlobalFoundries. "En partenariat avec ST à Crolles, nous étendons la présence de GF au sein de l'écosystème technologique dynamique de l'Europe tout en bénéficiant d'économies d'échelle afin de fournir des capacités supplémentaires avec une grande efficacité de capitaux. Ensemble, nous fournirons la technologie de pointe FDX de GF et la feuille de route complète des technologies ST en ligne avec la demande des clients qui devrait rester forte dans les secteurs de l'automobile, de l'IoT et des communications mobiles au cours des prochaines décennies".

"Ce jour marque une étape importante pour ST, pour GF, ainsi que pour l'Europe. Cela n'aurait pu être atteint sans le soutien apporté par le gouvernement français et la Commission européenne", ajoute Jean-Marc Chéry, Président du directoire et Directeur Général de ST. "Nous allons encore renforcer l'écosystème FD-SOI français et européen en augmentant les capacités de production de technologies avancées et complexes au bénéfice de nos clients européens et internationaux présents sur des marchés finaux clés dont l'automobile, l'industriel, l'IoT et les infrastructures de communications dans le cadre de leur transition vers la digitalisation et la décarbonation. Cette nouvelle unité de production soutiendra notre ambition de chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars et au-delà".

Le programme représente un coût global évalué à 7,5 milliards d'euros en investissements (CAPEX), maintenance et dépenses annexes. La nouvelle unité bénéficiera d'un soutien financier important de l'État français via Bpifrance. Cette aide, conforme aux objectifs énoncés dans l'European Chips Act et faisant partie du plan 'France 2030', a reçu récemment l'approbation de la Commission européenne.