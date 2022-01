STMicroelectronics : encore recherché

(Boursier.com) — STMicroelectronics s'adjuge 1,6% à 43,66 euros ce lundi, alors que l'excellente publication de résultats du géant asiatique TSMC a de nouveau braqué les projecteurs boursiers sur le secteur des "semis". Le groupe franco-italien bénéficie par ailleurs de plusieurs notes de brokers dont celle de la Deutsche Bank qui a revalorisé STM de 50 à 52 euros avec un avis à l'achat. Oddo BHF a lui aussi réhaussé le dossier de 53 à 56 euros ('surperformer').

Credit Suisse avait juste avant repris la couverture du dossier avec une recommandation à 'surperformance' et un objectif de cours de 60 euros. Le broker helvète STM comme un "bénéficiaire important des nombreuses tendances séculaires"... Il anticipe désormais un taux de croissance annuel moyen du bpa sur la période 2021-2025 de 17% et voit ainsi un potentiel de hausse important pour les prévisions du consensus à court et à moyen terme. Dès cette année, sur la base des plans d'investissement de STM, de l'augmentation des capacités de fonderie devenant disponibles et d'un environnement tarifaire favorable, le broker pense que la firme pourrait être en mesure de générer une croissance des revenus plus élevée que les attentes des analystes...