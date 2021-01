STMicroelectronics : encore des avis

STMicroelectronics : encore des avis









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics campe sur les 33,50 euros ce mercredi, alors que UBS est repassé à 'neutre' sur le dossier avec un cours de 35 euros dans le viseur. La Deutsche Bank avait auparavant réajusté son cours cible de 35 à 39 euros avec un avis à 'acheter'. Le groupe spécialisé dans les semi-conducteurs reste porté par son dernier point d'activité, ainsi que par plusieurs ajustements d'analystes qui ont suivi... Kepler Cheuvreux a lui aussi revalorisé le dossier de 33 à 37 euros tout en maintenant son conseil 'achat'. STM a fait état d'un chiffre d'affaires net préliminaire de 3,24 milliards de dollars au titre de son premier quatrième trimestre fiscal, en hausse de 21,3% en séquentiel et 580 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions.

"Nos programmes engagés auprès de nos clients pour l'électronique personnelle, ainsi que l'accélération continue de la demande en particulier pour les produits automobiles et les microcontrôleurs, ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat. Notre chiffre d'affaires pour l'année 2020 a atteint 10,22 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,9% par rapport à l'année 2019", a expliqué Jean-Marc Chéry, PDG de STM.

Bryan Garnier évoquait une activité "impressionnante" au quatrième trimestre et juge les perspectives de moyen-terme conservatrices. De quoi viser un cours de 37 euros.

Le marché a été rassuré par ces annonces alors qu'il avait lourdement sanctionné, début décembre, la révision à la baisse de certains objectifs de moyen terme... Le management avait notamment repoussé d'un an, à 2023, son objectif d'un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Le groupe franco-italien avait également revu sa guidance de marge d'exploitation annuelle dans une fourchette comprise entre 15% et 17% sur ce même horizon, contre 17 à 19% précédemment...