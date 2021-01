STMicroélectronics : en tête du CAC40 après de solides résultats

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Dans un marché à nouveau sur la défensive, STMicroélectronics se distingue avec un gain de 2,1% à 32,4 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs a dévoilé ce matin des résultats et des prévisions supérieurs aux attentes des analystes. Sur les trois mois clos fin décembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,24 milliards de dollars, une marge brute de 38,8% et un résultat net de 582 millions de dollars, soit 0,63 dollar par action après dilution.

Le management anticipe, au premier trimestre, des ventes de 2,93 milliards de dollars, en hausse de 31,2 %, avec une marge brute de 38,5%. Le consensus tablait jusqu'ici sur des revenus de 2,61 Mds$ avec une marge de 37,7%. Signe de la vigueur de la demande, la direction prévoit d'investir environ 1,8 à 2 milliards de dollars en CAPEX en 2021.

Sur un plan fondamental, Oddo BHF réaffirme sa position positive sur le dossier. Le groupe offre un bon moyen de jouer la croissance de l'automobile (notamment via l'électromobilité et le carbure de silicium), des smartphones (via Apple notamment) et du marché des microcontrôleurs. L'analyste est à 'acheter' sur le titre avec un cours cible de 38 euros.

Les perspectives solides fournies par STM confirment les attentes de Bryan Garnier. Le broker avait déjà dit être assez optimiste quant à l'orientation du groupe pour le premier trimestre 2021 compte tenu de la reprise dans le secteur automobile, du goulet d'étranglement actuel dans l'approvisionnement de l'industrie avec le déplacement d'une partie de la demande au premier trimestre, le lancement retardé et échelonné de l'iPhone 12, et l'augmentation du contenu des derniers fleurons de Samsung. En particulier, l'analyste estime que la demande plus forte que prévu dans le secteur automobile et la pénurie de capacités dans l'industrie contribuera à améliorer les marges de ST grâce à une charge plus élevée et à l'augmentation potentielle du prix des composants. BG est à 'acheter' sur le titre avec une cible de 37 euros.