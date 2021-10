STMicroelectronics : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicroelectronics gagne près de 5% à 40,7 euros en fin de matinée, dopé par un solide troisième trimestre et la légère révision de sa guidance de revenus annuels. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs vise désormais un chiffre d'affaires annuel d'environ 12,6 milliards de dollars, soit 100 millions de dollars de plus que prévu initialement.

Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires net a progressé de 6,9% en variation séquentielle (+19,9% en variation annuelle) pour atteindre 3,20 Mds$. La marge brute est ressortie à 1,33 Md$, en hausse de 38,7% en variation annuelle et le résultat net s'est établi à 474 M$ (242 M$ au 3e trimestre 2020).

La forte demande pour les smartphones a permis de compenser un ralentissement plus important que prévu de la production de semi-conducteurs pour l'industrie automobile, lié à une réduction de l'activité de son usine de fabrication située en Malaisie.

Oddo BHF s'attendait à cette réaction positive à du titre, grâce aux prévisions meilleures que prévues pour le quatrième trimestre, notamment en ce qui concerne la marge brute. A première vue, le consensus pourrait augmenter d'environ 3%... L'analyste maintient son conseil 'surperformer' sur STMicro alors qu'il continue à apprécier le profil du groupe grâce à : son exposition à des marchés qui lui permettent de surperformer le marché des semi-conducteurs (automobile, IoT, capteurs, smartphones) ; son excellent positionnement technologique grâce à des investissements ciblés dans le carbure de silicium carbure de silicium (Sic) et le nitrure de gallium (GaN) ; la maîtrise sensiblement améliorée par rapport au passé de son outil industriel et sa capacité à dégager des marges ; et une valorisation toujours très attrayante compte tenu de son profil par rapport à ses pairs. L'objectif est fixé à 47 euros.

Citi ('achat') juge ces résultats rassurants compte tenu des préoccupations liées à l'exposition de STM aux consommateurs et aux smartphones, ainsi qu'à la dynamique actuelle de la chaîne d'approvisionnement.