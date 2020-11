STMicroelectronics : en tête du CAC40

STMicroelectronics : en tête du CAC40









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicroelectronics s'adjuge 2,6% à 32,8 euros en ce jeudi de Thanksgiving. Le flux acheteur sur le groupe franco-italien est notamment à relier à une note de Liberum qui a revalorisé le dossier de 35 à 40 euros tout en confirmant son avis 'acheter'. La demande de l'industrie reste forte dans toutes les applications, la visibilité s'améliorant au milieu des rapports sur les contraintes d'approvisionnement, explique le courtier. La demande est robuste sur les principaux marchés finaux tels que les smartphones, l'automobile et l'Internet des Objets, et les stocks des canaux et des clients sont toujours sains. Dans ces conditions, le broker s'attend à ce que les niveaux d'utilisation des capacités augmentent plus rapidement que prévu, ainsi qu'à des tendances tarifaires favorables. De plus, comme l'ont montré les récentes 'journées investisseurs', STM est très bien placé sur les segments de l'automobile, des capteurs et des microcontrôleurs. Liberum table ainsi sur une revalorisation du titre à mesure que la surperformance du secteur se poursuivra.