STMicroelectronics : en forme !

(Boursier.com) — STMicroelectronics surperforme le marché en matinée à la faveur d'un gain de 1% à 34,8 euros. Le fabricant de puces franco-italien, qui s'offre une quatrième séance consécutive dans le vert, a annoncé la construction d'une unité de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) sur son site de Catane, en Italie, afin de répondre à la demande croissante du secteur industriel et de l'automobile pour de type de composants. Cette usine, qui bénéficie d'un investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans et du soutien financier du gouvernement italien (subvention de 292,5 ME), sera la première du genre en Europe et intégrera toutes les étapes du flux de production.

Morgan Stanley a par ailleurs indiqué prévoir un retour à la croissance pour l'industrie des semi-conducteurs d'ici le second semestre 2023. La banque d'investissement privilégie avant tout TSMC dans l'industrie, la société cotée la plus valorisée d'Asie, la qualifiant de "facilitateur de technologies futures". "Nous sommes bien avancés dans le ralentissement cyclique actuel par rapport au point où les unités d'expédition mondiales de semi-conducteurs ont atteint un pic vers septembre de l'année dernière... Nous n'appelons pas au début d'un nouveau cycle, mais reconnaissons qu'une inflexion (un creux) est plus proche".