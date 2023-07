STMicroelectronics : dynamique de croissance en question

(Boursier.com) — STMicroelectronics est chahuté en début de séance avec un titre qui cède 2% à 45,4 euros. Les derniers résultats montrent que la demande pour ses produits électroniques grand public reste atone et pèse sur les marges, même au milieu de fortes commandes de puces utilisées dans les applications automobiles et industrielles. Selon JPMorgan et Bernstein, la hausse des niveaux de stocks indique également un ralentissement de la dynamique de croissance.

"Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de 12,7% en variation annuelle. La performance de chiffre d'affaires a continué d'être portée par la croissance dans l'automobile et l'industriel, partiellement compensée par des ventes moins élevées dans l'électronique personnelle", a indiqué Jean-Marc Chéry, PDG de STMicroelectronics. Le groupe table sur des revenus nets de 4,38 milliards de dollars (3,95 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre 4,33 Mds$ au deuxième trimestre. Sur l'exercice, il mise sur des revenus de 17,4 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 17 à 17,8 Mds$.

La marge opérationnelle du 2T a baissé de 180 points de base en séquentiel, montrant des signes de pression, affirme Bernstein. L'entreprise est confrontée au "ralentissement de la dynamique de croissance" et les jours d'inventaire ont légèrement augmenté pour atteindre 126, le plus élevé de la dernière décennie, souligne le broker, qui évoque "la même vieille histoire" avec d'un côté une forte demande de puces automobiles et industrielles et un segment de consommation grand public plus faible.

JP Morgan ('neutre') indique pour sa part que le bénéfice d'exploitation du 2e trimestre a été inférieur aux estimations en raison de la hausse des charges d'exploitation et de la faiblesse du marché final grand public. Entre-temps, les jours d'inventaire ont de nouveau augmenté à 126 contre 123 un trimestre plus tôt, se situant désormais à 21% au-dessus de la moyenne saisonnière sur 3 ans. STMicro continue de croître, mais la forte dynamique de ces deux dernières années s'essouffle...

Citi ('acheter') se dit particulièrement encouragé par les prévisions de marge brute pour le 3e trimestre meilleures que prévu, suggérant que la pression sur les prix pourrait être inférieure à ce que craignent les investisseurs baissiers.