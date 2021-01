STMicroelectronics : dopé par Dialog Semiconductor

(Boursier.com) — Le très bon début d'année boursier de STMicroelectronics se confirme ce mardi avec un titre qui avance encore de 1,1% à 32,1 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs est dopé par le message positif de son concurrent Dialog Semiconductor (+4% à Francfort) qui a revu en hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2020. Le groupe allemand a expliqué cette révision essentiellement par une demande plus forte que prévu pour les smartphones et les tablettes compatibles avec la 5G, une dynamique commerciale qui devrait se poursuivre durant le trimestre en cours. Il anticipe désormais des revenus compris entre 436 et 441 M$ sur la période contre une précédente fourchette allant de 380 à 430 M$.