STMicroelectronics : dopé par ASML

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, STMicroelectronics gagne 1,8% à 33,3 euros, soutenu par la très belle publication d'ASML. Le fournisseur néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs a fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du quatrième trimestre et a dit prévoir un solide carnet de commandes pour 2021. Il table sur des revenus compris entre 3,9 milliards d'euros et 4,1 milliards d'euros sur les trois premiers mois de 2021 avec une marge brute pouvant atteindre 51%. Des prévisions supérieures au consensus.

Au quatrième trimestre, le groupe batave a enregistré un profit net de 1,4 MdE pour des ventes de 4,3 MdsE et une marge brute de 52% contre 47,5% un an plus tôt.

ASML est à l'abri du ralentissement économique induit par la pandémie, car des clients comme Intel, Samsung et TSMC ont besoin de ses dernières machines pour fabriquer des puces plus rapides, moins chères et plus efficaces. "La mise en place de l'infrastructure numérique et la poursuite de l'innovation technologique sont pertinentes pour les marchés de la consommation, de l'automobile et de l'industrie et stimulent la demande pour l'ensemble de notre gamme de produits", a déclaré Peter Wennink, DG d'ASML.

La firme a l'intention de déclarer un dividende total de 2,75 euros par action ordinaire au titre de 2020, en augmentation de 15%. Dans le cadre de sa politique financière visant à restituer les liquidités excédentaires à ses actionnaires par le biais de dividendes croissants et de rachats d'actions, ASML a annoncé en janvier 2020 un nouveau programme de rachat d'actions sur trois ans. A ce titre, le groupe a l'intention d'acheter jusqu'à 6 MdsE d'actions, dont 1,2 MdE ont déjà été réalisés.

ASML gagne près de 3% à Amsterdam à 451 euros, un plus haut historique.