STMicroelectronics dévoile un nouveau capteur à infrarouge de détection de présence dans les bâtiments

(Boursier.com) — STMicroelectronics dévoile son nouveau détecteur de présence humaine et de mouvements conçu pour perfectionner les systèmes de sécurité, les équipements de domotique et les appareils connectés à l'Internet des objets (IoT) qui utilisent généralement la technique de détection à infrarouge passif (PIR — Passive Infrared Detection). Commercialisé sous la référence STHS34PF80, ce capteur est équipé de transistors thermiques capables de détecter des objets statiques. De plus, au contraire des modèles PIR qui nécessitent une lentille de Fresnel pour détecter les objets en mouvement, le nouveau capteur proposé par ST se distingue par une construction sans lentille d'une plus grande simplicité. Embarquant un algorithme intelligent dédié à la détection de présence et de mouvements, le capteur STHS34PF80 est destiné aux systèmes d'alarme et de sécurité, aux applications de domotique, à l'éclairage intelligent, aux appareils connectés (IoT), aux casiers intelligents et aux panneaux de commande muraux. Sa portée sans lentille de 4m et son champ de vision de 80 degrés couvrent une large zone située face au capteur.