STMicroelectronics dévoile son dernier capteur de calcul de distance multi-zones FlightSense

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce son tout dernier capteur de calcul de distance multi-zones par mesure du temps de vol (Time of Flight - ToF) de la famille FlightSense. Accompagnée d'une suite complète d'algorithmes logiciels, cette solution clé-en-main de détection de présence, de reconnaissance gestuelle et d'alerte d'intrusion convient idéalement au marché du PC.

Les capteurs multi-zones de la famille FlightSense de ST scrutent en permanence leur champ de vision dans le but de cartographier la scène en trois dimensions et de recueillir des informations sans utiliser de caméra ni enregistrer d'images. Grâce à la technologie de télémétrie par calcul du temps de vol, ces capteurs peuvent détecter et suivre plusieurs cibles, en calculant leurs coordonnées X/Y/Z et leurs mouvements à une fréquence élevée.

Référencé VL53L5CP, le tout dernier capteur multi-zones de la famille FlightSense peut détecter plusieurs cibles dans 64 (8?x?8) zones et bénéficie d'un large champ de vision (Field of View) avec une diagonale de 61?degrés. Il utilise les algorithmes propriétaires Presence Premium PLUS de 3e génération spécialement conçus par ST pour les applications dédiées aux PC, et qui prennent en charge des fonctions avancées et innovantes tout en renforçant la protection des données. Fonctionnant en interaction avec le système d'exploitation et l'architecture électronique des PC, cette solution clé-en-main est certifiée au plus haut niveau par Intel. Le capteur VL53L5CP et les algorithmes logiciels Presence Premium PLUS sont optimisés pour les applications PC et compatibles avec Windows?11.

Le capteur multi-zones de calcul de la distance par mesure du temps de vol FlightSense VL53L5CP est fabriqué en volume et disponible immédiatement avec les algorithmes Presence Premium PLUS. Pour connaître les tarifs et obtenir des échantillons, contactez votre bureau de vente ST.