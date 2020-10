STMicroelectronics dévoile ses nouveaux microcontrôleurs automobiles

STMicroelectronics dévoile ses nouveaux microcontrôleurs automobiles









Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics lève le voile sur les caractéristiques de ses microcontrôleurs automobiles déterministes et multi-applications conçus pour maximiser la sûreté et la sécurité des architectures en domaine & zone de nouvelle génération. En effet, STMicroelectronics a développé conjointement avec Bosch des microcontrôleurs déterministes de haute performance pouvant héberger plusieurs applications, dont la virtualisation des fonctions de sûreté et de sécurité au niveau matériel. Cette nouvelle approche permet d'intégrer un grand nombre d'applications développées avec différents outils et selon différents planificateurs logiciels, contrairement aux solutions actuelles basées sur la plateforme d'intégration Linux/Posix. ST démontre que ses microcontrôleurs sont capables d'exécuter plusieurs applications indépendantes fonctionnant en temps réel avec fiabilité selon une approche déterministe. Il s'agit de l'un des défis les plus complexes que les constructeurs automobiles sont aujourd'hui amenés à relever. En effet, la complexité des nouvelles architectures automobiles entraîne la consolidation d'applications indépendantes au sein d'un seul et puissant microcontrôleur fortement integré et nécessite généralement de choisir entre déterminisme et virtualisation. Avec les microcontrôleurs Stellar, ces deux modes sont pris en charge.

La mémoire non volatile à changement de phase (PCM) contribue à la sûreté avec sa capacité de modification sur un seul bit et des mises à jour à distance (Over-The-Air -OTA) hautement efficaces, et sans interruption de fonctionnement.

A ce jour, ST a livré plus de 3.000 échantillons de ces microcontrôleurs à ses clients qui les utilisent dans leurs véhicules depuis environ 1 an.