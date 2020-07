STMicroelectronics : deux acquisitions pour renforcer sa connectivité sans fil

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics a signé deux accords de fusion/acquisition (M&A) portant sur l'acquisition de la totalité du capital social de la société BeSpoon, spécialiste de la technologie de transmission en bande ultra-large (Ultra Wide Band - UWB), et des actifs de Riot Micro spécialisée en connectivité cellulaire dédiée aux objets connectés (CAT-M et NB-IoT).

Une fois ces deux transactions finalisées, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires d'usage, ST renforcera son offre de solutions de connectivité sans fil associée à ses microcontrôleurs sécurisés et aux microcontrôleurs STM32.

Les modalités des transactions n'ont pas été dévoilées.

BeSpoon, une société de semi-conducteur "fabless"

Basée au Bourget-du-Lac (Savoie) et fondée en 2010, BeSpoon est une société de semi-conducteur "fabless" spécialisée dans la technologie de communications ultra large bande (UWB). Sa technologie temps réel assure une localisation de précision centimétrique en environnements difficiles. En intégrant cette technologie de géolocalisation dans son portefeuille de produits STM32, ST permettra aux développeurs d'applications IoT, automobiles et de communications mobiles de proposer des services tels que l'accès sécurisé et la localisation de haute précision en intérieur comme en extérieur. ST acquerra BeSpoon auprès de son actionnaire majoritaire, Trumpf, et de ses fondateurs. Parallèlement à cette transaction, ST et Trumpf établiront un partenariat stratégique dans le domaine de la technologie de localisation UWB.

Riot Micro, des solutions IoT cellulaires

Basée à Vancouver (Canada), la société Riot Micro développe des solutions IoT cellulaires en appliquant des techniques de conception similaires à celles utilisées pour le développement des produits Bluetooth basse consommation (BLE) et Wi-Fi. Cette technique permet d'optimiser le coût et la consommation d'énergie des systèmes de connectivité cellulaire pour les objets connectés (CAT-M et NB IoT). L'intégration de capacités de communication cellulaire au portefeuille de microcontrôleurs STM32 renforcera l'offre de ST auprès de ses clients qui développent des applications telles que des services de suivi des marchandises et équipements, de mesure et de gestion de flotte.