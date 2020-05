STMicroelectronics : des modules IoT pour applications connectées avec Arrow et Panasonic

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Arrow Electronics, Panasonic Industry et STMicroelectronics lancent une solution intelligente en périphérie de réseau (edge intelligence) intégrant plusieurs capteurs sans fil basse consommation et destinée aux environnements industriels, domestiques et personnels (smart factory, smart homes et smart life) connectés à l'Internet des objets. Le module 'IoT Solution' s'appuie sur les moyens d'ingénierie et de distribution mondiale d'Arrow et les modules IoT de Panasonic Industry basés sur le kit de développement multicapteurs BlueTile de ST (STEVAL-BCN002V1B). Cette combinaison permet aux clients de tester facilement leurs idées et ainsi d'accélérer le lancement de nouveaux produits IoT sur le marché.

Ce module associe le tout dernier système sur puce (SoC) Bluetooth basse consommation BlueNRG BLE 5.0 de ST à de nombreux capteurs inertiels, environnementaux et audio. Les capteurs embarqués permettent de déployer à moindre coût une large gamme d'applications IoT de faible encombrement et de haute performance qui conviennent à de nombreux scénarios industriels, domestiques et personnels. Des processus de validation et des services complets permettent de minimiser le nombre de composants requis en associant un accéléromètre et un gyroscope à des capteurs de pression, d'humidité et de détection de la distance par mesure du temps de vol dans un design basse consommation et efficace, doté d'un mode de communications Bluetooth. Cette combinaison permet aux clients industriels de réduire considérablement les délais de mise sur le marché ainsi que le coût de conception et la complexité de leurs projets en utilisant des modules certifiés.