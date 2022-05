STMicroelectronics : des avis en série

(Boursier.com) — STMicroelectronics se distingue en hausse de près de 1% ce vendredi à 37,68 euros. Les investisseurs continuent d'apprécier la feuille de route de moyen-terme dévoilée par le fabricant de puces. STM vise notamment un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard, grâce à une demande toujours soutenue des secteurs automobile et industriel et des constructeurs de Smartphones.

Parmi les derniers avis d'analystes, la SG a revalorisé le dossier de 67 à 80 euros en restant à l'achat et AlphaValue a rehaussé sa cible de 60,2 à 67,6 euros en étant aussi acheteur.

Oddo BHF est quant à lui à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 50 euros.