STMicroelectronics : de retour sur les 40 euros

(Boursier.com) — Porté par "l'effet Nvidia" qui s'est envolé de 24% à Wall Street à Wall Street jeudi soir après la publication de prévisions meilleures que prévu, le titre STM grimpe de 1,5% sur les 40 euros. Le dossier profite aussi d'un avis favorable d'Equita qui a repris la couverture de la valeur avec une recommandation à 'conserver' et un objectif cible de 52 euros.

Depuis le début de l'année, Nvidia affiche une progression de 160% à Wall Street, s'approchant d'une capitalisation de 1.000 milliards de dollars, ce qui en fait désormais la cinquième entreprise américaine la mieux valorisée... Le groupe américain a dit anticiper un chiffre d'affaires trimestriel supérieur de plus de 50% au consensus des analystes. Le groupe prévoit d'augmenter son offre de puces d'intelligence artificielle au second semestre afin de répondre à une demande en forte hausse. Son directeur général Jensen Huang a déclaré que les équipements actuels des centres de données, d'une valeur de 1.000 milliards de dollars, devraient être remplacés par des puces d'IA...

De bon augure

Les annonces du groupe sont de bon augure pour les grandes entreprises technologiques qui s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle... De son côté, STMicroelectronics a tenu son Assemblée générale annuelle des actionnaires le 24 mai à Amsterdam au Pays-Bas. Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des 2e, 3e et 4e trimestres 2023 et le 1er trimestre 2024 aux actionnaires inscrits dans les registres de la société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestriel.

A la suite de l'Assemblée Générale Annuelle, les membres du Conseil de Surveillance ont nommé respectivement M. Nicolas Dufourcq en tant que Président (Chairman) et M. Maurizio Tamagnini comme Vice-Président (Vice-Chairman) du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 ans expirant à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026.