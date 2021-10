STMicroelectronics : de la pression

(Boursier.com) — STMicroelectronics recule de 1,8% à 36,2 euros en cette fin de semaine en bourse de Paris. Outre la poursuite de la remontée des rendements obligataires qui pénalise l'ensemble du compartiment technologique, l'actualité autour du groupe franco-italien est également marquée par l'avertissement sur résultats d'AAC Technologies, l'un des fournisseurs asiatiques d'Apple. AAC, qui a chuté de 14% à Hong Kong, a expliqué son warning par l'impact des taux de change, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la hausse des coûts, ou encore les retards et l'annulation de certains modèles de téléphones.

A l'inverse, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le plus grand fabricant de puces au monde, a dévoilé des ventes records au titre de son troisième trimestre fiscal. Le géant asiatique a notamment bénéficié de la forte demande pour l'iPhone 13 ainsi que pour d'autres nouveaux produits de grands groupes technologiques. Mais les contraintes de production ont limité la capacité du fabricant de puces taïwanais à capitaliser pleinement sur le boom de la demande, et il a également dû détourner des ressources pour produire des puces à plus bas prix pour des industries comme l'automobile, où les pénuries d'approvisionnement sont les plus graves.

Pour en savoir plus sur les semi-conducteurs avec eToro...