STMicroelectronics coopère avec Eyeris sur l'utilisation des capteurs dans les véhicules

STMicroelectronics coopère avec Eyeris sur l'utilisation des capteurs dans les véhicules









Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics coopère avec Eyeris, l'un des leaders mondiaux sur le marché des logiciels d'intelligence artificielle (IA) basée sur la vision et les technologies de fusion de données multi-capteurs à l'intérieur de l'habitacle des véhicules.

Cette collaboration a pour but d'étendre l'utilisation des capteurs Global-Shutter de ST aux applications de détection dans l'habitacle grâce au portefeuille avancé de réseaux neuronaux profonds (DNN) d'Eyeris afin d'obtenir une compréhension complète de l'intérieur du véhicule. Cette perception avancée prend en charge des fonctions de sécurité et de confort, telles que les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) et des passagers (OMS), la détection de présence d'enfants, la reconnaissance d'objets, le contrôle gestuel et la prédiction d'activités.

Avec une haute dynamique d'image allant jusqu'à 98 dB, le capteur VG5761 2,3 Mpixels de ST produit des images nettes et précises. Ce capteur peut capturer des images à l'intérieur d'un véhicule indépendamment des conditions d'éclairage et d'environnement. Associé à la technologie de détection dans l'habitacle développée par Eyeris, il peut être utilisé dans les systèmes de surveillance du conducteur (DMS) d'Eyeris avec suivi précis du regard, notamment à partir de caméras situées par exemple dans le rétroviseur, la console au plafond ou la console centrale. Parallèlement, ce capteur permet également au système de surveillance des passagers (OMS) d'Eyeris de suivre avec précision les points clés du corps, sa hauteur, sa largeur, sa taille, sa posture, ses mouvements et son orientation. Grâce au capteur de ST, Eyeris est aussi en mesure de détecter avec précision la présence d'enfants et de reconnaître différents objets à l'intérieur du véhicule et ce, dans les conditions d'éclairage les plus variées. L'intégration des technologies de ST et d'Eyeris apporte aux occupants des avantages significatifs sur le plan de la sécurité, du confort et des prestations disponibles dans l'habitacle.

L'action STMicroelectronics est sur les 30,78 euros en Bourse.