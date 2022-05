STMicroelectronics : coopération avec Semikron sur la technologie SiC

(Boursier.com) — Le spécialiste des semiconducteurs STMicroelectronics va fournir sa technologie en carbure de silicium (SiC) à Semikron, l'un des principaux fabricants mondiaux de modules et systèmes de puissance, pour ses modules de puissance eMPack utilisés dans les véhicules électriques (VE).

Cette annonce couronne une collaboration technique entamée voici 4 ans par les deux sociétés dans le but de qualifier des composants de puissance avancés en carbure de silicium (SiC) de ST pour atteindre un niveau de rendement supérieur et établir des performances de référence au sein de systèmes plus compacts. Le carbure de silicium s'impose rapidement comme la technologie de puissance préférée des industriels de l'automobile pour les systèmes de traction des véhicules électriques, contribuant ainsi à augmenter la fiabilité et l'autonomie de conduite.

La technologie SiC avancée de 3e génération de ST assure des performances et une stabilité des processus à la pointe de l'industrie. Les ingénieurs de ST et de Semikron ont collaboré pour intégrer les Mosfet Stpower SiC avancés chargés de contrôler la commutation de puissance dans l'onduleur de traction principal des véhicules électriques, au processus d'assemblage innovant DPD (Direct Pressed

Die) entièrement fritté de Semikron. Outre une amélioration des performances et de la fiabilité des modules, le procédé de montage DPD permet d'ajuster la puissance et la tension au meilleur coût.

Rappelons que Semikron a récemment annoncé la sécurisation d'un contrat de 1 milliard d'euros pour fournir ses modules de puissance innovants eMPack à un grand constructeur automobile allemand, à partir de 2025.