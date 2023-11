STMicroelectronics conclut un partenariat d'achat d'électricité avec ERG

(Boursier.com) — STMicroelectronics et ERG, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergies renouvelables en Europe, par l'intermédiaire de sa filiale ERG Power Generation, ont conclu un accord d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement — PPA) d'une durée de 15 ans portant sur la fourniture d'énergie renouvelable aux activités de ST en Italie sur la période 2024-2038.

L'accord porte sur la vente par ERG d'environ 250 GWh d'énergie renouvelable par an, soit un volume total de 3,75 TWh sur 15 ans. Cette énergie sera produite par les parcs éoliens en Sicile de Camporeale (près de Palerme) et de Mineo-Militello-Vizzini (près de Catane). Il s'agit de deux projets de 'repowering' avec l'installation de dernières technologies permettant une meilleure efficacité et une production d'électricité nettement plus élevée, pour une capacité installée totale de 151,4 MW.

En Italie, ST exploite deux usines de fabrication, en forts volumes, de semiconducteurs à Agrate (près de Milan) et à Catane (Sicile), ainsi que plusieurs sites de R&D, de conception, de ventes et de marketing.

"Cet accord représente une nouvelle étape importante dans la réalisation de l'objectif de ST qui est d'atteindre la neutralité carbone dans ses activités (émissions de scopes 1 et 2, et une partie du scope 3) d'ici à 2027, notamment en s'approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables d'ici à 2027. Les accords d'achat d'électricité joueront un rôle majeur dans notre transition. Dès 2024, le contrat d'achat d'électricité avec ERG permettra de fournir un niveau significatif d'énergie renouvelable aux sites de ST en Italie, qui inclut la R&D, la conception, les ventes et marketing et la fabrication de puces en grands volumes", commente Geoff West, vice-président exécutif en charge des achats pour STMicroelectronics.