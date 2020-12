STMicroelectronics chute, revoit à la baisse certains objectifs de moyen terme

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Début de séance très compliqué pour STMicroelectronics qui trébuche de 10% à 30,5 euros. Alors que le spécialiste des semi-conducteurs organise une journée investisseurs ce mercredi, les opérateurs ont très mal accueilli le fait que le management repousse d'un an, à 2023, son objectif d'un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Le groupe franco-italien s'attend par ailleurs à réaliser une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15% et 17% sur ce même horizon contre 17 à 19% dans ses objectifs de moyen terme précédemment visés, a annoncé Jean-Marc Chéry. La marge brute est de la même manière attendue entre 39 et 40% contre 40 à 41% auparavant. En revanche, la direction anticipe toujours un free cash-flow supérieur au milliard de dollars.

Le directeur général de STM a souligné que les conditions du marché étaient "sensiblement différentes" de mai 2019, lors des dernières journées dédiées aux investisseurs. Il s'attend à ce que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent à avoir des répercussions sur l'activité. A noter enfin que STMicro vise la neutralité carbone pour 2027.