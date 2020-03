STMicroelectronics : calendrier de distribution des dividendes trimestriels

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics prévoit de distribuer à ses actionnaires un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation. Il sera payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des 2e, 3e et 4e trimestres 2020 et le 1er trimestre 2021. Ces paiements se feront aux actionnaires inscrits dans les registres de la société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestriel selon le calendrier suivant...

2e trimestre 2020

- 22 juin 2020 : Date de négociation coupon détaché

- 23 juin 2020 : Date d'enregistrement Monde

- 24 juin 2020 : Date de paiement en Europe

- 30 juin 2020 : Date de paiement NYSE.

3e trimestre 2020

- 21 septembre 2020 : Date de négociation coupon détaché

- 22 septembre 2020 : Date d'enregistrement Monde

- 23 septembre 2020 : Date de paiement en Europe

- 29 septembre 2020 : Date de paiement NYSE.

4e trimestre 2020

- 14 décembre 2020 : Date de négociation coupon détaché

- 15 décembre 2020 : Date d'enregistrement Monde

- 16 décembre 2020 : Date de paiement en Europe

- 22 décembre 2020 : Date de paiement NYSE.

1er trimestre 2021

- 22 mars 2021 : Date de négociation coupon détaché

- 23 mars 2021 : Date d'enregistrement Monde

- 24 mars 2021 : Date de paiement en Europe

- 30 mars 2021 : Date de paiement NYSE.