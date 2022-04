STMicroelectronics : ça grimpe !

(Boursier.com) — STMicroelectronics grimpe de 2,6% à 35,95 euros ce jeudi, alors que le fabricant de puces franco-italien a dévoilé hier des comptes supérieurs aux attentes des analystes pour son premier trimestre et continue à viser des revenus annuels compris entre 14,8 milliards et 15,3 milliards de dollars. Pour le deuxième trimestre, le groupe table sur un chiffre d'affaires de 3,75 milliards de dollars, soit une hausse de 5,8% par rapport au premier trimestre.

"La performance du chiffre d'affaires, tirée par la forte demande en microcontrôleurs, a été partiellement contrebalancée par la réduction temporaire des activités de notre site de production de Shenzhen en Chine due à la pandémie", a fait savoir Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics.

Parmi les avis de brokers, la Deutsche Bank a abaissé sa cible de 52 à 48 euros en restant à l'achat', tandis qu'Oddo BHF a revalorisé le dossier de 48 à 50 euros avec un avis à 'surperformer'. Citi ('achat') avait souligné hier que les ventes des trois premiers mois de 2022 et les perspectives du deuxième trimestre meilleures que prévu ont indiqué "une exécution nettement améliorée alors que le groupe bénéficie d'une solide base de clients". Néanmoins, un certain conservatisme commence à s'installer au regard du maintien des perspectives annuelles. L'analyste estime ainsi que les investisseurs devraient prendre les résultats du premier trimestre de manière positive, mais pourraient rester sceptiques quant aux tendances jusqu'en 2023...