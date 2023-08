STMicroelectronics : BorgWarner va intégrer la technologie SiC dans son module de puissance Viper

(Boursier.com) — STMicroelectronics fournira à BorgWarner, un des leaders mondiaux de solutions innovantes et durables pour le marché automobile, des MOSFETs de puissance en carbure de silicium (SiC) 750 V de troisième et dernière génération destinés à ses modules de puissance équipés de la technologie brevetée Viper. Ces modules de puissance sont utilisés dans ses plateformes d'onduleurs de traction pour équiper plusieurs actuels et futurs véhicules électriques (BEV) de Volvo Cars.

"Cette collaboration permettra à Volvo Carsde renforcer l'attractivité de ses véhicules électriques en offrant une plus grande autonomie et une recharge plus rapide. Cela nous permettra d'accompagner notre transition vers le tout électrique d'ici 2030 et de renforçer notre intégration verticale et notre maîtrise de composants critiques", a déclaré Javier Varela, Chief Operating Officer et CEO adjoint de Volvo Cars.

ST fabrique ses produits STPOWER en carbure de silicium en grands volumes dans ses usines d'Italie et de Singapour avec un conditionnement avancé, et les tests sont pour leur part effectués sur les sites de back-end dont la Société dispose au Maroc et en Chine. En octobre 2022, la Société a annoncé l'expansion de ses capacités de production de matériaux large bande (WBG / Wide Band Gap) avec une nouvelle unité de fabrication de substrats SiC à Catane (Italie), un site qui intègre les capacités d'expertise de ST en semiconducteurs de puissance ainsi que les activités de recherche, développement et production de produits SiC.