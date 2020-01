STMicroelectronics bondit après de solides résultats

STMicroelectronics bondit après de solides résultats









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics bondit de 5% à 26,6 euros à l'ouverture du marché parisien, les investisseurs saluant la solide publication du spécialiste des semi-conducteurs. Le groupe franco-italien a réalisé sur les trois mois clos fin décembre un chiffre d'affaires net de 2,75 milliards de dollars, une marge brute de 39,3%, une marge d'exploitation de 16,7% et un résultat net de 392 millions de dollars, soit 0,43 dollar par action après dilution. Des résultats supérieurs aux attentes du marché. STM a souligné que "la plupart des marchés ont montré des signes de stabilisation".

L'entreprise, qui fournit des entreprises telles qu'Apple et Huawei Technologies, a notamment profité de la forte demande pour ses puces dans le secteur des télécoms. L'unité a vu son bénéfice opérationnel bondir de 39,1% au quatrième trimestre à 281 millions de dollars. La marge d'exploitation a atteint 25,9% contre 20,5% un an plus tôt.

Sur le premier trimestre 2020, la firme anticipe des revenus de 2,36 milliards de dollars, en hausse de 13,7% en variation annuelle mais en baisse de 14,3% en variation séquentielle, et une marge brute de 38%, dont environ 80 points de base au titre de charges liées aux capacités de production inutilisées.

Morgan Stanley ('surpondérer') évoque une solide guidance pour le premier trimestre et constate que les stocks ont diminué en termes absolus et relatifs. Si les prévisions d'investissement pour l'année sont légèrement supérieures aux estimations du broker, ce dernier souligne que la société est bien placée pour continuer à investir dans la croissance.