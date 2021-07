STMicroelectronics : bientôt les comptes

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2021 le 29 juillet 2021, avant l'ouverture des marchés européens. ST tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes, afin de commenter les résultats financiers du deuxième trimestre 2021 et les perspectives actuelles de l'activité, le 29 juillet 2021 à 9h30 Central European Time (CET) / 3h30 U.S. Eastern Time (ET). La conférence téléphonique sera retransmise en direct sur le site Internet du groupe.