STMicroelectronics : bien orienté

(Boursier.com) — STMicroelectronics débute bien la semaine avec un titre en hausse de 1,2% à 23,7 euros à Paris. Le spécialiste des semi-conducteurs est soutenu par une note de Bryan Garnier qui a rehaussé sa recommandation sur la valeur à l''achat' avec une 'fair value' relevée de 24 à 27 euros. Le broker anticipe des résultats bien orientés au deuxième trimestre, et évoque de belles opportunités à court terme dans le développement des véhicules électriques et la prochaine génération d'iPhones.