STMicroelectronics : bien orienté

(Boursier.com) — STMicroelectronics s'adjuge 1% à 24,9 euros dans une actualité assez chargée. Le spécialiste des semi-conducteurs et ROHM ont signé un accord pluriannuel portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium (SiC) avec SiCrystal, société du groupe ROHM ayant une part importante du marché des plaquettes SiC en Europe. Selon les termes de cet accord, SiCrystal fournira à STMicroelectronics des plaquettes SiC réalisées en technologies avancées de 150 mm pour un montant supérieur à 120 millions de dollars durant cette période marquée par une augmentation de la demande pour les circuits de puissance à base de carbure de silicium.

"Ce nouvel accord à long terme concernant l'approvisionnement en substrats SiC vient s'ajouter aux capacités externes que nous avons déjà sécurisées, ainsi qu'à nos capacités internes qui montent en puissance. Cela permettra à ST d'augmenter le volume et d'équilibrer les sources d'approvisionnement des plaquettes dont nous aurons besoin pour répondre au fort accroissement de la demande de nos clients pour leurs programmes automobiles et industriels au cours des prochaines années", a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

Du côté des analystes, Barclays a revalorisé le dossier de 21,5 à 30 euros tout en restant à 'surpondérer' alors qu'Oddo BHF a confirmé son conseil 'achat' et sa cible de 28 euros.