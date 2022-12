STMicroelectronics : bien noté en matière de sécurité de l'eau

(Boursier.com) — STMicroelectronics a été reconnu pour son leadership en matière de performance et de transparence pour la sécurité de l'eau par le CDP, organisation environnementale internationale à but non lucratif, qui l'a placé sur sa "Liste A" annuelle.

S'appuyant sur les données communiquées dans le questionnaire 2022 du CDP sur la sécurité de l'eau (Water Security Questionnaire), ST fait partie du petit nombre d'entreprises ayant obtenu la note "A" parmi près de 15.000 sociétés évaluées.

Le processus annuel de publication et de notation environnementales mis en place par le CDP est largement reconnu comme la référence dans le domaine de la transparence environnementale des entreprises. En 2022, plus de 680 investisseurs représentant plus de 130.000 milliards de dollars d'actifs, et 280 acheteurs majeurs ayant dépensé 6.400 milliards de dollars ont demandé aux entreprises de communiquer leurs données en matière d'impacts, de risques et d'opportunités liés à l'environnement sur la plateforme CDP. 18.700 entreprises ont répondu à cette demande, un chiffre sans précédent.