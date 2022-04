STMicroelectronics : au menu de l'Assemblée générale...

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce les résolutions qui seront soumises pour approbation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), le 25 mai.

Notamment, l'Assemblée générale aura à statuer sur l'approbation des comptes statutaires annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le Conseil de Surveillance propose la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$.

Le Conseil propose le renouvellement du mandat de Mme Janet Davidson comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 2 ans, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2024 et la nomination de Mme Donatella Sciuto comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2025, en remplacement de Mme Lucia Morselli dont le mandat arrivera à expiration lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2022.

Les actionnaires auront à approuver la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur Général payée en actions.

Ils auront à donner autorisation au Directoire, jusqu'à la clôture de l'Assemblée générale annuelle 2023, de racheter des actions, sous réserve de l'approbation du Conseil de Surveillance.

Les actionnaires auront aussi à donner délégation au Conseil de Surveillance pour émettre de nouvelles actions ordinaires, d'octroyer des droits de souscription à ces actions, et de limiter et/ou exclure les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants sur des actions ordinaires, jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle 2023.

La date limite d'inscription dans les registres de la société pour tous les actionnaires afin de participer à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires est fixée au 27 avril. L'ordre du jour complet et les informations détaillées nécessaires concernant l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2022 ainsi que tous les documents afférents, sont disponibles sur le site internet de la société et mis à la disposition des actionnaires conformément aux législations et réglementations en vigueur à compter du 4 avril.

Pandémie

Face à la menace constante que représente la pandémie mondiale de COVID-19 pour la santé et la sécurité, les conseils locaux aux Pays-Bas pour limiter la propagation du COVID-19, et en vue de la prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA), ST est engagé afin de préserver la santé et la sécurité de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes. Par conséquent, par mesures préventives afin de limiter le risque d'infection, les actionnaires ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par Internet ou par procuration. ST continuera à surveiller étroitement la situation et pourra adopter des mesures de sécurité supplémentaires, si nécessaire.