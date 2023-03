STMicroelectronics : au menu de l'Assemblée générale 2023...

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce les résolutions qui seront soumises pour approbation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), le 24 mai.

Les résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, comprennent :

- l'approbation des comptes statutaires annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$

- le renouvellement des mandats, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'AG 2026, de M. Frédéric Sanchez et de M. Maurizio Tamagnini, comme membres du Conseil de Surveillance ;

- le renouvellement du mandat, pour une durée de 2 ans expirant à l'issue de l'AG 2025, de Mme Ana de Pro Gonzalo, comme membre du Conseil de Surveillance ;

- le renouvellement du mandat, pour une durée de 1 an expirant à l'issue de l'AG 2024, de M. Yann Delabrière, comme membre du Conseil de Surveillance ;

- la nomination de M. Paolo Visca, comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'AG 2026, en remplacement de M. Alessandro Rivera dont le mandat arrivera à expiration à l'issue l'AG 2023 ;

- la nomination de Mme Hélène Vletter-van Dort, comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 2 ans expirant à l'issue de l'AG 2025, en remplacement de Mme Heleen Kersten dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'AG 2023 ;

- l'approbation de la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur Général payée en actions ;

- l'autorisation au Directoire, jusqu'à la clôture de l'AG 2024, de racheter des actions, sous réserve de l'approbation du Conseil de Surveillance ;

- la délégation au Conseil de Surveillance du pouvoir d'émettre de nouvelles actions ordinaires, d'octroyer des droits de souscription à ces actions, et de limiter et/ou exclure les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants sur des actions ordinaires, jusqu'à la clôture de l'AG 2024 ;

- la décharge pour le membre unique du Directoire ; et

- la décharge pour les membres du Conseil de Surveillance.