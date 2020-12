STMicroelectronics : ambitionne de devenir neutre en carbone d'ici 2027

(Boursier.com) — STMicroelectronics a pour objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2027, ce qui constitue la date la plus proche prévue par un fabricant de semiconducteurs au niveau mondial.

La feuille de route complète de ST en matière de neutralité carbone inclut deux objectifs précis : la conformité au scénario de 1,5oC défini lors de la COP21 de Paris d'ici à 2025 qui implique une réduction de 50% des émissions directes et indirectes par rapport à 2018, et l'approvisionnement en énergie 100% renouvelable d'ici 2027.

Ce plan d'action permettra à STMicroelectronics de réduire :

- ses émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1), principalement en investissant dans des équipements permettant de brûler les gaz subsistant à l'issue de la fabrication ;

- sa consommation globale d'énergie (scope 2) ;

- ses émissions liées au transport de ses produits, aux voyages d'affaires et aux déplacements de ses employés entre le lieu de travail et leur domicile (scope 3) ;

- le reste des émissions, grâce à l'identification et à la mise en oeuvre de programmes les plus pertinents et les plus reconnus pour séquestrer le carbone et éviter les émissions.

Par ailleurs, STMicroelectronics s'approvisionnera à 100% en énergie issue de sources renouvelables d'ici 2027 grâce à une combinaison d'installations photovoltaïques sur sites, de la signature d'accords portant sur l'achat d'énergies vertes et de l'obtention de certificats verts. Cet objectif est à comparer aux 26% de 2019.

STMicroelectronics mettra également en oeuvre des programmes de coopération et des partenariats dans l'ensemble de ses écosystèmes afin de promouvoir la neutralité carbone auprès de toutes ses parties prenantes et d'encourager les innovations environnementales.

Dans le cadre de ce programme, ST a rejoint l'initiative Science Based Targets (SBTi). Cette initiative a validé les objectifs de la société en matière de conformité au scénario de 1,5oC, de réduction des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES), ainsi que d'approvisionnement en énergie d'origine renouvelable.

Rappelons que depuis de nombreuses années, STMicroelectronics oeuvre activement à la réduction de son empreinte environnementale par le biais de programmes dédiés. En 2019, la société avait déjà atteint les objectifs qu'elle s'était fixés pour 2025 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), avec une réduction de 21% par unité de production par rapport à 2016.