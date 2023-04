STMicroelectronics affiche un résultat net de 1,04 Milliard de dollars au T1

(Boursier.com) — STMicroelectronics , un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour le premier trimestre clos le 1er avril 2023.

Au premier trimestre, ST a enregistré un chiffre d'affaires net de 4,25 milliards de dollars, une marge brute de 49,7%, une marge d'exploitation de 28,3% et un résultat net de 1,04 milliard de dollars, soit 1,10 dollar par action après dilution. Le Free cash flow au premier trimestre est de 206 millions de dollars, après 1,09 milliard de dollars de dépenses d'investissement nettes.

Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré : "Le chiffre d'affaires net du premier trimestre de 4,25 milliards de dollars a été supérieur à nos attentes dans l'automobile et l'industriel, partiellement contrebalancé par des ventes moins élevées dans l'électronique personnelle. La marge brute du premier trimestre est ressortie à 49,7%, soit 170 points de base au-dessus du point médian de notre fourchette de prévisions, essentiellement en raison du mix produits dans un environnement de prix qui est resté favorable.

En variation annuelle, le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 19,8%, la marge d'exploitation est ressortie en hausse, passant de 24,7% à 28,3%, et le résultat net a grimpé de 39,8% pour s'établir à 1,04 milliard de dollars.

Au point médian, nos prévisions pour le deuxième trimestre sont les suivantes : chiffre d'affaires net de 4,28 milliards de dollars, soit une hausse de 11,5% en variation annuelle et une hausse de 0,8% en variation séquentielle ; la marge brute devrait ressortir à environ 49%. Nous allons désormais conduire la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 17 milliards et 17,8 milliards de dollars."