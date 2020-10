STMicroelectronics : acquisition de SOMOS Semiconductor

STMicroelectronics : acquisition de SOMOS Semiconductor









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce l'acquisition et l'intégration des actifs de la société SOMOS Semiconductor. Basée à Marly-le-Roi (Yvelines), SOMOS est une société de semiconducteurs fabless fondée en 2018 et spécialisée dans les amplificateurs de puissance en silicium et les modules Front-End RF (FEM - Front-End Modules). Avec cette acquisition, ST renforce ses équipes de spécialistes, sa propriété intellectuelle et ses feuilles de route dans le domaine des modules Front-End destinés aux marchés de l'IoT et de la 5G. Un premier produit - un module NB-IoT/CAT-M1 - est en cours de qualification et constituera le point de départ d'une nouvelle feuille de route pour les modules Front-End RF de connectivité. La technologie et les actifs de SOMOS viendront enrichir le développement actuel des modules Front-End RF de ST destinés au marché de l'infrastructure 5G... Les modalités de l'acquisition n'ont pas été dévoilées.

"Les consommateurs et les acteurs industriels attendent des solutions de connectivité nouvelles et plus performantes. ST s'engage à fournir et déployer des solutions capables de répondre à ces exigences et de relever ces défis. Dans cette perspective, les technologies destinées à l'Internet des objets cellulaire et aux infrastructures 5G sont essentielles. Avec cette acquisition, nous renforçons notre ambition de jouer un rôle majeur dans le domaine des modules Front-End RF destinés au marché porteur de la connectivité IoT, et nous renforçons notre feuille de route pour les modules Front-End RF destinés au marché de la 5G", ajoute Claude Dardanne, Président du Groupe Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques de ST. "Avec les récentes acquisitions de BeSpoon pour la technologie ultra-large bande (UWB) et de Riot?Micro dans le domaine des modems connectés à l'Internet des objets en bande étroite (NB-IoT), ST propose à présent à ses clients une gamme complète de solutions de connectivité qui s'appuie sur ses solutions et son écosystème STM32 à la pointe du marché".